Мишустин встретился с Пашиняном в Горно-Алтайске

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с армянским коллегой Николом Пашиняном в Горно-Алтайске, где с 24 по 26 июля пройдет Международная экологическая конференция.

На встрече глав правительств России и Армении присутствуют члены делегаций обеих стран. О содержании встречи не сообщается.

В экологической конференции поучаствают правительственные делегации Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Михаил Мишустин уже встретился с белорусским и казахстанским коллегами Александром Турчиным и Олжасом Бектеновым.

Лусине Баласян