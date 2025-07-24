Таиланд эвакуирует население граничащих с Камбоджей территорий

В Таиланде губернаторы четырех провинций, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей приграничных территорий. Об этом сообщил постоянный секретарь тайского министерства внутренних дел Ансит Сампхантарат. Его слова передает местное издание The Nation.

Эвакуация объявлена в провинциях Сурин, Бурирам, Сисакет и Убонратчатхани. Начальник национальной полиции Таиланда генерал-майор Китрат Фанпхет сообщил об организации убежищ и пунктов сбора для эвакуируемого населения.

Одновременно посольство Таиланда в камбоджийской столице Пномпень призвало граждан покинуть Камбоджу «как можно скорее» и предупредило, что конфликт «может затянуться».

Утром армия Таиланда заявила, что камбоджийские военнослужащие открыли огонь по тайским солдатам. Глава округа Кабчейнг в тайской провинции Сурин Суттирот Чароентханасак заявил Reuters, что Камбоджа открыла артиллерийский огонь по региону. Один из снарядов попал в жилой дом и убил нескольких человек. Таиланд в ответ ударил истребителями F-16 по объектам на камбоджийской территории.

Таиланд и Камбоджу разделяет граница длиной примерно в 800 км. Демаркацию проводили еще при французском управлении. Принадлежность некоторых пограничных районов остается под вопросом. Камбоджа обращалась в Международный суд ООН за разрешением территориального спора. В 2011 году тайские и камбоджийские войска столкнулись в районе храма XI века Прэахвихеа. Тогда погибли не менее 20 человек.