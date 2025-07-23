Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Вашингтоне

14-я ракетка мира Даниил Медведев обыграл 74-ю ракетку мира американца Райлли Опелку в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Вашингтоне, открывающего серию соревнований на американском харде. Призовой фонд состязания составляет приблизительно $2,4 млн.

Матч Медведева и Опелки завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисисты провели на корте ровно 2 часа. В следующем круге россиянин встретится с китайцем У Ибином, занимающим 243-е место в мировой классификации.

Тем же вечером в четвертьфинал женского турнира в Вашингтоне удалось пробиться россиянке Анне Калинской (48-я в мире). Она со счетом 6:4, 6:0 оказалась сильнее польки Магды Линетт (28).

Турнир в Вашингтоне продлится до 27 июля. Действующим победителем соревнования в мужском одиночном разряде является американец Себастьян Корда, в женском — испанка Паула Бадоса.

Арнольд Кабанов