ЕС готов ввести 30-процентные пошлины на американские товары

Евросоюз готов уже в августе ввести 30-процентные пошлины на товары из США на общую сумму почти €100 млрд, если администрация президента США Дональда Трампа с 1 августа введет аналогичные пошлины на европейские товары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Нынешнее решение расширяет список товаров, на которые будут введены тарифы. Ранее ЕС предупреждал, что ответные пошлины коснутся товаров на сумму €21 млрд. Как сообщают источники Bloomberg, в частности, 30-процентные пошлины могут быть введены на ввоз самолетов Boeing, автомобилей и американского виски.

В июле Дональд Трамп заявил, что с 1 августа в отношении товаров из ЕС будут введены экспортные пошлины в 30%, если стороны к этому моменту не договорятся о других условиях. Администрация США предлагает ЕС согласиться на введение минимальных пошлин в размере 15% и пошлин в 25% на некоторые товары, в том числе на автомобили. В случае отказа США введут 30-процентные пошлины на весь импорт из Европы.

Некоторые страны ЕС, в том числе Германия, предлагают еще жестче отреагировать на американское давление, задействовав «Инструмент против принуждения» (Anti-Coercion Instrument, ACI). Он был создан в 2023 году, но ранее не применялся. ACI позволяет, в частности, вводить ограничения на прямые инвестиции, экспорт и импорт товаров и услуг в отношении страны, которая, по мнению властей ЕС, оказывает давление.

Яна Рождественская