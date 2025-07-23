В России выявлено более 100 случаев нового вида коронавируса XFG

Роспотребнадзор сообщил, что в стране выявили 114 случаев XFG — нового варианта коронавирусной инфекции. Больше половины (54%) заболеваний приходятся на Москву. Риск для здоровья ведомство оценивает как низкий.

В Роспотребнадзоре отметили, что вариант XFG проявляется легкой симптоматикой (часто встречается, например, сиплость голоса). Тем не менее, вирус имеет высокую заразность.

Первый случай заболевания в мире обнаружили 27 января 2025 года в Канаде. 24 апреля его впервые зафиксировали в России. В июне ВОЗ внес XFG в список «вариантов под наблюдением». 7 июля Роспотребнадзор сообщал, что широкое распространение вирус получил в Юго-Восточной Азии, Великобритании и Северной Америке.

Полина Мотызлевская