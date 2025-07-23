Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как АвтоВАЗ решил представить свою новинку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lada Vesta Sport Фото: Lada Vesta Sport

Трудно сказать, какой способ презентации автомобиля сегодня предпочтительнее. В стародавние времена это однозначно были гонки: «в воскресенье — побеждай, в понедельник — продавай». Победа в гоночных состязаниях, которых в год проводились сотни, гарантировала, что про нее напишут все газеты, а стало быть, потенциальный покупатель поймет, какая машина самая быстрая и надежная. После лучшим местом для премьер стали автомобильные выставки, и это длилось очень долго. Вероятно, до тех пор, пока Илон Маск не стал презентовать свои Tesla во время стримов, собиравших многомиллионную аудиторию. И окончательно добила автомобильные выставки пандемия. Сегодня из знаковых салонов остались, пожалуй, лишь Шанхайский и Пекинский.

Есть и еще один способ продвижения, которого придерживается АвтоВАЗ — показывать новинки в ходе в принципе проходных мероприятий. Когда новинка стоит в шеренге прочего модельного ряда, ее толком не рассмотреть и красиво не сфотографировать. Именно так показали на днях новый универсал Lada Vesta Sport. Премьера состоялась в Тольятти в рамках проведенного предприятием дня открытых дверей. Ярко-красный автомобиль стал частью экспозиции, расположенной перед зданием заводоуправления.

Универсал Lada Vesta Sport оснащен двигателем объемом 1,8 л мощностью 145 л. с. и шестиступенчатой механикой. Разгон до «сотни» не очень спортивный — 10 секунд. Максимальная скорость — 192 км/ч. У Vesta Sport 17-дюймовые колесные диски, подвеска с заниженным клиренсом, спортивные дисковые тормоза спереди и сзади, подогрев всех сидений, камера заднего вида, кондиционер и круиз-контроль. Плюс обновленная графика приборной панели. Прежде Lada Vesta Sport была исключительно седаном, а производство этой модели было прекращено в 2022 году. До вчерашнего дня самой спортивной «Вестой» в модельном ряду Lada была версия Sportline.

Дмитрий Гронский