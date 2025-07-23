Володин анонсировал визит в КНДР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ближайшее время посетит КНДР вместе с делегацией палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время пленарного заседания Госдумы спикер выразил благодарность гражданам и руководству Северной Кореи за помощь в освобождении Курской области от ВСУ. «Военные КНДР вместе с российскими солдатами и офицерами защищали нашу Родину, как свою. Мы никогда этого не забудем»,— сказал господин Володин (трансляция велась на сайте «Дума ТВ»).

Председатель Госдумы добавил, что лично передаст слова благодарности северокорейской стороне во время предстоящего визита. «Именно так и должны строиться отношения»,— отметил Вячеслав Володин.

С 11 по 13 июля с официальным визитом в КНДР находился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретился с северокорейским коллегой Цой Сон Хи и лидером республики Ким Чен Ыном. Целью визита было проведение второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.