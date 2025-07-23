Главу Кочево отправили под домашний арест

Дзержинский суд Перми избрал меру пресечения в виде домашнего ареста главе Кочевского округа Александру Юркину, подозреваемому в превышении должностных полномочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин.

Фото: Дмитрий Астахов Александр Юркин.

Фото: Дмитрий Астахов

Господин Юркин был задержан вчера вечером. По версии следствия, господин Юркин и другие лица из администрации округа организовали приобретение 46 жилых помещений для детей-сирот на сумму не менее 56 млн руб. При этом квартиры не отвечают требованиям законодательства, а в ряде из них имеются дефекты конструкций и непригодны для проживания. Таким образом, были нарушены права детей-сирот на предоставление жилья.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю и находится на контроле руководителя СУ СКР по региону Дениса Головкина.

Александр Юркин руководит Кочевским муниципальным округом (до 2020 Кочевский район.— «Ъ-Прикамье») с 2016 года. До этого, с 2005 года, господин Юркин был председателем Земского собрания муниципалитета. Депутатом этого представительного органа он являлся с 2001 года. В январе этого года дума единогласно избрала его на новый срок полномочий.