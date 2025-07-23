В детских садах Перми начнут обучать управлению беспилотниками

В шести детских садах Перми создадут центры по обучению основам управления беспилотниками и работе с современным цифровым оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ, согласно которому к 2026 году дети с семи лет должны получить возможность участвовать в гонках дронов. Центры по обучению основам управления БПЛА начнут работать в детских садах «Конструктор успеха», «Эврика», «IT-мир», «Галактика», «Арт-Град» и детском саду №67. Координатором проекта выступает команда детского сада «Взлет».

В мэрии отметили, что Пермь является первым городом России в развитии этого направления среди дошкольников. Так, 7 июня 2025 года на площадке детских садов успешно прошли первые в России соревнования по управлению беспилотными авиационными системами (БАС) для детей дошкольного возраста.