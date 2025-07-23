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Экс-сотрудницу ФСИН осудили на Алтае за мошенничество с пенсией на 1,2 млн руб.

В Республике Алтай суд вынес приговор бывшей сотруднице ФСИН по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) с пенсионными выплатами. Подсудимой назначили два года условно с испытательным сроком 1,5 года, сообщает прокуратура региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантка дела была уволена со службы по выслуге лет. По версии следствия, она предоставила ложные данные о том, что якобы проживает на территории Кош-Агачского района Республики Алтай. Таким образом, бывшая сотрудница правоохранительных органов получала пенсию с районным коэффициентом, установленным для этой территории. При этом в действительности она проживала в Алтайском крае.

Ущерб от действий обвиняемой оценивается следствием более чем в 1,2 млн руб.

Александра Стрелкова

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