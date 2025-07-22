В Омской области предложили освободить местные пивоварни от налога на имущество

Заксобрание Омской области рассмотрит законопроект об освобождении местных пивоваренных компаний от уплаты налога на имущество в 2025 году. Изменения в соответствующий региональный закон будут рассмотрены на заседании 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Как указывается в пояснительной записке, на 1 января этого года основным видом деятельности компаний, которые намерены получить льготу, должно быть производство пива. Также доля доходов организации на этот вид деятельности должна составлять не менее 70% от всех доходов. Мера позволит сохранить пивоваренное производство в регионе, а также обеспечить рабочие места и дальнейший прирост акцизов на пиво, следует из обоснования инициативы.

В случае принятия законопроекта поступления от пивоваров в региональный бюджет по итогам 2025 года снизятся на 35 млн руб. Однако «введение налоговой льготы окажет влияние на рост поступлений в областной бюджет по акцизам на пиво, так как обязательным условием предоставления льготы является обеспечение производителями прироста поступлений суммы акцизов на пиво в 2025 году по сравнению с 2024 годом», говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

В 2024 году в Омской области было произведено 37,5 тыс. дал пива, годом ранее показатель составил 32,6 тыс. дал, следует из данных статистического сборника Росалкогольтабакконтроля.

Александра Стрелкова