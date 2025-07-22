Десятилетний шахматист Роман Шогджиев стал самым молодым международным мастером

Совет Международной шахматной федерации (FIDE) присвоил десятилетнему россиянину Роману Шогджиеву звание международного мастера, предшествующее званию гроссмейстера. Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Шогджиев

Фото: Официальный Telegram-канал ФШР / Этери Кублашвили Роман Шогджиев

Фото: Официальный Telegram-канал ФШР / Этери Кублашвили

В мае Роман Шогджиев стал самым юным шахматистом, выполнившим все три норматива, которые необходимы для получения звания международного мастера. На тот момент ему исполнилось 10 лет, 3 месяца и 21 день. В релизе ФШР отмечено, что достижение Шогджиева будет направлено в Книги рекордов Гиннеса и России.

Ранее самым молодым международным мастером считался аргентинец Фаустин Оро. В 2024 году ему присвоили это звание в возрасте 10 лет, 8 месяцев и 16 дней.

Таисия Орлова