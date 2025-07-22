ЗПИФы недвижимости показали рекордный рост активов

Во втором квартале 2025 года активы рыночных ЗПИФов недвижимости выросли на 9%, достигнув 672 млрд руб. Наибольший прирост обеспечили вложения в жилую недвижимость (+45,4 млрд руб.), что связано с поиском девелоперами альтернатив дорогому банковскому финансированию.

Впервые с 2024 года основной приток средств (28 млрд руб.) пришелся на фонды для неквалифицированных инвесторов. Это объясняется снижением ставок по вкладам до 18,3% годовых и доходностью ПИФов на уровне 7–27%.

Эксперты ожидают дальнейшего роста спроса на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, особенно на складскую и офисную недвижимость, где арендные ставки могут вырасти на 15% уже к осени.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Склады ушли на летние каникулы».