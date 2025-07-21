Эрдоган отметил прогресс в вопросе поставок в Турцию европейских истребителей

Германия и Великобритания поддерживают продажу Турции истребителей истребителей Eurofighter Typhoon, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в стране рассчитывают на скорейшее разрешение вопроса с поставкой европейских военных самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florion Goga / Reuters Фото: Florion Goga / Reuters

«На моих встречах с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем я увидел, что они также позитивно подошли к этому вопросу, и я надеюсь, что мы предпримем этот шаг»,— приводится цитата турецкого лидера в стенограмме его беседы с журналистами (цитата по Reuters).

17 июля на пресс-конференции по итогам первого визита в Великобританию канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о продаже Турции истребителей, заявил, что Берлин еще не принял решение о разрешении на экспорт. При этом он отметил прогресс в поисках решения, которое позволило бы выдать экспортную лицензию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер со своей стороны отметил, что стороны начали предпринимать шаги для того, чтобы выработать более скоординированный подход к этому вопросу.

В апреле газета Handelsblatt сообщила, что правительство Германии приостановило экспортную лицензию и заблокировало поставки примерно 30 истребителей Eurofighter в Турцию. Источники издания связывали решение с задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Министр обороны Турции Яшар Гюлер после появления сообщений в немецкой прессе утверждал, что процесс закупки Eurofighter идет по плану, поскольку Анкара в первую очередь взаимодействует с Лондоном, а не с Берлином.

Турция уже несколько лет ведет переговоры о покупке самолетов Eurofighter Typhoon, которые производятся консорциумом компаний из Германии, Великобритании, Италии и Испании. Консорциум представлен компаниями BAE, Airbus и Leonardo, каждая из которых как производит как отдельные компоненты, так и осуществляет финальную сборку машин на своих заводах. Для начала экспорта поставки Eurofighter Typhoon нуждаются в одобрении всех стран-производителей.

Анастасия Домбицкая