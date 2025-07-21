Не все школы откроются в Нижнем Новгороде 1 сентября 2025 года из-за ремонта

С 1 сентября 2025 года ряд школ в Нижнем Новгороде не откроют в связи с продолжением капитального ремонта. Этот вопрос обсудили на комиссии гордумы по бюджету 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как рассказала директор департамента строительства Татьяна Гераськина, по школам №48 и №123 заключили контракты на комплексный капремонт со сроком завершения в конце октября 2026 года. Учеников школы №48 на время ремонта переведут в школы №11 и №135. Учеников из второго корпуса школы №123 на улице Гвоздильной переведут в первый корпус этой школы улице Дружбы.

Она сообщила также, что в августе должны завершить работы в школе №73. Еще в трех школах к началу учебного года завершить ремонт не успеют. В школах №129 и №151 срок сдачи ремонта фасада обозначен 30 сентября. В школе №47 к этой же дате должны отремонтировать кровлю и к 30 октября — фасад.

Зампредседателя гордумы Николай Сатаев возмутился тем, что плановые сроки завершения работ ставят позже 1 сентября, то есть в начале учебного годы школы не откроются. Татьяна Гераськина пояснила, что раньше конца июня начать работы было нельзя, так как в школах шли экзамены.

Председатель комиссии Марк Фельдман попросил изыскать средства на ремонт входной группы для школы №54, где учится большое количество детей с ограниченными возможностями. По словам депутата, по ней уже проводили расчеты, и эти работы крайне необходимы. Однако ни в планах департамента образования, ни в планах депстроя этого объекта нет. Чиновники пообещали депутату выделить средства, если сложится экономия.

Николай Сатаев также спросил, почему снимают 4 млн руб. «экономии» с перехода между старым и новым корпусом школы №168, строительство которого откладывали несколько лет. По его информации, стоимость работ там наоборот вырастет. Татьяна Гераськина в ответ сказала, что если муниципальный заказчик «ГлавУКС» представит расчеты по увеличению суммы, то средства обязательно изыщут.

Галина Шамберина