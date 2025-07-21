Возобновляются рейсы «Восхода» между Ярославлем и Рыбинском

В Ярославской области с 21 июля возобновляется работа нового маршрута Ярославль – Рыбинск с остановкой в Тутаеве, которые осуществляет скоростное судно «Восход». Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за технических проблем судно выполнило только один рейс до Рыбинска. В профильном министерстве заявили, что препятствия устранены.

«После проведения необходимого ремонта и устранения неполадок, судно отправится в рейс из Ярославля согласно расписанию. За срыв рейсов к перевозчику будут применены штрафные санкции»,— говорится в сообщении министерства.

Судно будет отправляться из Ярославля в 10:35 и 14:55, из Рыбинска — в 12:30 и 16:50.

Антон Голицын