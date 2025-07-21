Госдолг Свердловской области в июле снизился на 2,5 млрд руб.

Государственный долг Свердловской области по данным на 1 июля составил 90,1 млрд руб., следует из данных на сайте Минфина РФ. Это на 2,5 млрд руб. ниже показателей месяцем ранее. Регион занимает восьмое место среди всех субъектов РФ по объему государственного долга, следует из данных министерства, уступив Московской и Нижегородской областям, Москве, Краснодарскому краю, Архангельской области, республике Татарстан и Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задолженность региона по бюджетным кредитам составляет 69,9 млрд руб., этот показатель остается на уровне января 2025 года. Сумма долга по ценным бумагам снизилась с 22,67 млрд руб. в июне до 22,1 млрд руб., ранее этот показатель также не снижался с января.

Общая сумма государственного долга в регионах УрФО составляет 213 млрд руб., регион занимает седьмое место из восьми. Лидирующие позиции по госдолгу в округе занимает Свердловская область, на втором месте находится Челябинская область (76,6 млрд руб.), на третьем — Курганская область (18,3 млрд руб.).

Напомним, правительство РФ планирует списать 25 российским регионам, в числе которых Свердловская область, долги по бюджетным кредитам. Общая сумма списания составит почти 43 млрд руб. Списанные средства должны пойти на инвестиции и инфраструктурные проекты.

Анна Капустина