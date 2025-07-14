Российским регионам спишут долги по кредитам почти на 43 млрд рублей

Правительство спишет задолженность по бюджетным кредитам для 25 регионов. Общая сумма составит почти 43 млрд руб.

«Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере»,— приводит пресс-служба слова главы правительства Михаила Мишустина.

Задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области.

По поручению президента Владимира Путина в феврале были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов. Теперь по ним можно списать две трети, если ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты.

Города Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны смогут направить средства на выполнение мастер-планов. Регионы с низкой бюджетной обеспеченностью — на нацпроекты и мероприятия, связанные с СВО.

По данным Минфина, общий объем госдолга регионов на начало 2025 года составлял 3,15 трлн руб. На бюджетные кредиты центра приходилось 78% этой суммы — 2,46 трлн руб.

Подробнее о порядке списания долгов регионов — в материале «Ъ» «Бюджетным кредитам переопределили цель».