Четыре района Ростовской области подверглись ночной атаке БПЛА
Ночью БПЛА атаковали Новочеркасск, Новошахтинск и Шахты и ещё ряд населённых пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. В поселке также загорелся цветочный магазин. Возгорания, по словам губернатора, потушили.
В поселке Раково Красносулинского района осколками БПЛА повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля.