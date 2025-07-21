Четыре района Ростовской области подверглись ночной атаке БПЛА

Ночью БПЛА атаковали Новочеркасск, Новошахтинск и Шахты и ещё ряд населённых пунктов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В поселке Каменоломни Октябрьского сельского района из-за упавших обломков беспилотника загорелась кровля зданий железнодорожного вокзала. Из диспетчерского пункта эвакуированы три человека. В поселке также загорелся цветочный магазин. Возгорания, по словам губернатора, потушили.

В поселке Раково Красносулинского района осколками БПЛА повреждены частный дом, летняя кухня и два автомобиля.

Наталья Белоштейн