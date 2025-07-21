В Афганистане десятки женщин задержаны за неправильное ношение хиджаба

Сразу в нескольких районах Кабула силовики задержали женщин за неправильное ношение хиджаба, пишет KabulNow со ссылкой на источники. По информации Afghanistan International, речь идет о десятках человек.

Задержания провели сотрудники Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. Местонахождение женщин неизвестно.

Движение Талибан пришло к власти в Афганистане в 2021 году. В 2022 году в стране узаконили обязательное ношение хиджаба для всех женщин. Тогда же Талибы запретили женщинам получать любое образование, а в 2024-м — публично общаться с другими женщинами.