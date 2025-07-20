Карлсон: Путин сделал для России больше, чем любой немецкий политик для ФРГ

Издание Bild взяло интервью у американского журналиста Такера Карлсона. Они обсуждали мировую ситуацию, риск ядерной войны между США и Россией, значение дела Джеффри Эпштейна для президента США Дональда Трампа, а также американскую политику в общем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Часто разговор заходил о деятельности президента России Владимира Путина. Журналист Пауль Ронцхаймер, который брал интервью, высказывал критику в сторону главы государства. Господин Карлсон же высказывался в поддержку российского президента. В интервью он заявил: «Я не защищаю Путина, хотя считаю, что он сделал отличную работу для России. Намного лучше, чем любой немецкий лидер. Это точно. Ваша страна катится вниз. Россия поднимается. Вам стоит злиться на своих лидеров, а вы злитесь на Путина. Это смешно»,— сказал господин Карлсон.

После этого он стал указывать на неправильные, по его мнению, решения руководства ФРГ. «Ангела Меркель разрушила вашу страну массовой миграцией... Она буквально разрушила вашу страну. Она (Германия.— "Ъ") не восстановится ни при вашей жизни, ни при моей. Но она (госпожа Меркель.— "Ъ") "крутая", да?»,— сказал господин Карлсон.

Господин Карлсон назвал российского президента «умным и толковым». «Вот в чем дело: он ничем не отличается от любого другого долгоправящего лидера — то, что он говорит и делает, в огромной степени определяется интересами спецслужб, которыми он управляет. Они все разведчики»,— сказал господин Карлсон.

В 2024 году американский журналист взял интервью у господина Путина. После этого он поговорил с философом Александром Дугиным и основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.