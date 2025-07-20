Главные новости за неделю 14 — 20 июля. Ростов-на-Дону и область

Экс-начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Вельможко назначили временно исполняющим обязанности главы Волгодонска.

В Ростовской области полицейские смогут компенсировать сумму взятки, от которых они отказались и сообщили руководству.

С начала года в Ростовской области зарегистрировали около 8 тыс. киберпреступлений.

За время весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил РФ отправились почти 5,4 тыс. призывников из Ростовской области.

В Ростовской области зафиксировали исторический максимум энергопотребления — более 3,5 тыс. МВт.

Правительство Ростовской области направит почти 800 млн руб. на модернизацию системы водоснабжения в станице Вешенской по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Доходы бюджета Ростова-на-Дону за период с 2020 по 2025 годы выросли с 26,3 до 64,9 млрд руб. На 1 января 2025 года внутренний муниципальный долг составлял 3,7 млрд руб., а к 1 июня сократился до 2,4 млрд руб.

В Ростовской области на конец первого полугодия 2025 года зарегистрировано более 402 тыс. самозанятых, что составляет почти 10% от всего населения региона в 4,1 млн чел.

Более 800 точек доступа к бесплатному Wi-Fi в Ростовской области можно найти на карте «ГИС РО» (геоинформационная система Ростовской области). Уточняется, что карта будет обновляться по мере появления новых точек доступа.

Четвертый кассационный суд отказал в передаче на рассмотрение в судебном заседании жалобы адвоката бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко.

Темп ввода жилья в столице региона опережает общероссийский уровень. Ростов-на-Дону занимает шестое место по объему строительства среди городов РФ, Ростовская область – восьмое место. Около 6% готового жилья (четвертое место в РФ) находится в Ростовской области.

19 июля в Ростовской области ночью произошел обрыв контактной сети после атаки украинских беспилотников. Из-за происшествия на перегоне Лихая-Замчалово в Ростовской области задержали более 130 пассажирских поезда.