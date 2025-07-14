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Дмитрия Вельможко назначили врио главы Волгодонска

Экс-начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Дмитрия Вельможко назначили временно исполняющим обязанности главы Волгодонска. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Правительство Ростовской области

Фото: Правительство Ростовской области

Дмитрий Вельможко — генерал-лейтенант полиции с опытом работы около 20 лет в ГУВД по Ростовской области. Там он специализировался на борьбе с коррупцией и расследованиях налоговых и экономических преступлений.

С 2016 по 2018 годы он руководил управлением МВД России по Ростову-на-Дону. С 2022 по 2025 годы занимал должность начальника главного управления МВД России по Волгоградской области.

Мария Хоперская

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