В Ростовской области снизилось количество киберпреступлений

С начала года в Ростовской области зарегистрировали около 8 тыс. киберпреступлений. В первом полугодии 2024 года в регионе произошло более 9 тыс. преступлений в информационной среде — правоохранители фиксируют снижение тенденции. Об этом сообщил замначальника донского главка МВД Владимир Савчук на встрече с журналистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Помимо традиционных способов мошенничества — звонков от «представителей службы безопасности банков», в последнее время распространяются комбинированные способы обмана. Начинается схема со звонка от «представителей силовых ведомств», затем привлекают курьеров, которые забирают деньги и отправляют их на счета мошенников. Чаще всего пострадавшими становятся пенсионеры, более дисциплинированное поколение, для которых сообщение правоохранителя — это сигнал к действию», — рассказал господин Савчук.

Уточняется, что задержание курьеров злоумышленников является одним из способов раскрытия цепочки, созданной организованным преступным сообществом (ОПС).

«Мы вплотную подходим к тем, что стоит «за кулисами» киберпреступлений, к организаторам дистанционным хищениям», — заявила Юлия Одноралова, начальник главного следственного управления МВД региона.

По словам госпожи Однораловой, правоохранители расследуют уголовное дело в отношении ОПС, совершившей не менее 34 эпизодов кибермошенничества в отношении жителей разных регионов. В рамках расследования задержаны 11 человек.

Константин Соловьев