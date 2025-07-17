Суд отказал экс-главе Новочеркасска Лысенко в обжаловании меры пресечения

Четвертый кассационный суд отказал в передаче на рассмотрение в судебном заседании жалобы адвоката бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска Фото: Фото пресс-службы гордумы Новочеркасска

Как ранее писал «Ъ-Ростов», адвокат чиновника настаивал на изменении меры пресечения подзащитному на несвязанную с заключением под стражу. Накануне стало известно, что по постановлению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Юрий Лысенко останется под стражей до 12 августа.

«Не согласившись с доводами адвоката, судья отказал в передаче жалобы на рассмотрение в судебном заседании суда кассационной инстанции. Поводом для отказа послужили обоснованность принятого решения и отсутствие в вынесенных судебных актах существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, которые могли бы повлечь их отмену либо изменение», — говорится в сообщении инстанции.

По версии следствия, в 2024 году глава администрации Новочеркасска при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нем жилого дома. По оценкам следователей, общая сумма полученного превышает 8 млн руб.

Константин Соловьев