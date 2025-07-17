В Ростовской области показали расположение 800 точек бесплатного Wi-Fi

Более 800 точек доступа к бесплатному Wi-Fi в Ростовской области можно найти на карте «ГИС РО» (геоинформационная система Ростовской области). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уточняется, что карта будет обновляться по мере появления новых точек доступа. О них могут рассказать и представители бизнеса, заполнив форму. Власти уточняют, что Wi-Fi можно воспользоваться во время отключения сети. Ранее «Ъ-Ростов» писал о перебоях из-за мер обеспечения безопасности.

Константин Соловьев