В станице Вешенской реконструируют водопроводные сети за 800 млн рублей

Правительство Ростовской области направит почти 800 млн руб. на модернизацию системы водоснабжения в станице Вешенской по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работа по замене системы водоснабжения в станице Вешенской уже начата. В 2025 году на эти цели выделено 329 млн руб. Проект реализован на 35% и должен быть сдан до конца 2026 года.

В ведомстве отметили, что реконструкция сетей — задача, которую нужно выполнить в Шолоховском районе к празднованию 125-летия писателя Михаила Шолохова.

Наталья Белоштейн