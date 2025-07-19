РЖД возобновили движение десяти поездов через перегон Лихая-Замчалово

В Ростовской области РЖД восстановили движение поездов на участке Лихая-Замчалово, где ночью произошел обрыв контактной сети после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал «Телеграмма РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, через данный участок уже отправили десять составов. Пока идет восстановление электрических линий, поезда следуют на тепловозной тяге.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал , что обрыв произошел ночью на ст. Лихая в результате массированной атаки украинских дронов. Без электричества остались грузовые и пассажирские составы.

«Для информирования пассажиров организована горячая линия. Возврат и переоформление проездных документов в случае отказа от поездки производятся в кассах без удержания сборов и дополнительных плат»,— говорится в сообщении РЖД.

Валентина Любашенко