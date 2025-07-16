Главные новости за 16 июля. Ростов-на-Дону и область

Доходы бюджета Ростова-на-Дону за период с 2020 по 2025 годы выросли с 26,3 до 64,9 млрд руб. На 1 января 2025 года внутренний муниципальный долг составлял 3,7 млрд руб., а к 1 июня сократился до 2,4 млрд. руб.

Суд продлил арест бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко на один месяц, до 12 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

Правительство Ростовской области направит почти 800 млн руб. на модернизацию системы водоснабжения в станице Вешенской по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В Ростовской области поголовье свиней в 2025 году снизилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 304,9 тыс. голов.

В Ростовской области в 2025 году зернобобовые культуры высеяны на 266,3 тыс. га со средней урожайностью 11,7 ц/га, что превышает показатели засушливого 2024 года, когда был собран самый низкий урожай за пять лет.

Донская столица заняла четвертое место в рейтинге российских городов-миллионников по сумме ежемесячного дохода, необходимого для счастья. Ростовчанину для этого нужно 260 тыс. руб. в месяц.