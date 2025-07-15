В Ростовской области зафиксировали исторический максимум энергопотребления

На Дону накануне, 14 июля, зафиксировали исторический максимум энергопотребления в регионе — более 3,5 тыс. МВт. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

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Из-за аномальной жары в регионе произошел ряд сбоев в подаче электричества и, соответственно, водоснабжения. По словам господина Слюсаря, часть аварий устранена, энергетики продолжают работать в круглосуточном режиме, все генерирующие объекты работают штатно, используются резервные источники питания.

В четверг, 17 июля, руководители всех энергетических компаний и главы муниципалитетов соберутся для обсуждения решений ситуации.

Константин Соловьев