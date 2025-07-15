Донским полицейским компенсируют сумму взятки при отказе от нее

В Ростовской области полицейские смогут компенсировать сумму взятки, от которых они отказались и сообщили руководству. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник ГУ МВД России по региону Александр Речицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ростов» Фото: «Ъ-Ростов»

По его словам, «за стойкую антикоррупционную позицию» сотрудникам выплатят предложенную сумму, а в отношении взяткодателя возбудят уголовное дело. За последние два месяца в Ростовской области возбуждено 25 уголовных дел по статье 291 УК РФ («Дача взятки»). В этом году всего в регионе было выявлено 757 коррупционных преступлений, пресечено 260 фактов взяточничества, 135 из которых выявили сотрудники органов внутренних дел.

Константин Соловьев