Темп ввода жилья в Ростове-на-Дону опережает общероссийский уровень

Ростов-на-Дону является одним из крупнейших рынков недвижимости в России. Об этом заявил генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько в рамках круглого стола «Жилая недвижимость – 2025. Куда движется рынок?», организованного «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным источника, темп ввода жилья в столице региона опережает общероссийский уровень. Ростов-на-Дону занимает шестое место по объему строительства среди городов РФ, Ростовская область – восьмое место. Около 6% готового жилья (четвертое место в РФ) находится в Ростовской области, сообщила Ольга Хасанова, генеральный директор и учредитель проектов URBAN.

По словам господина Володько, цены на жилье в ближайшие годы покажут стабильный уровень за счет быстрого ввода предложения на рынок. Эксперт также отметил, что стоимость жилплощади демонстрируют положительную динамику. Так, до 2025 года прирост цен в Ростове-на-Дону опережал среднероссийский.

Илья Володько также отметил, что порядка 74% рынка недвижимости в Ростове-на-Дону занимают федеральные застройщики и компании из других регионов.

Константин Соловьев