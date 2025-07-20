Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд перечислил условия, при которых можно не сносить самострой

Верховный суд допустил сохранение самостроя при соблюдении норм

Самовольные постройки можно не сносить, если они не создают угрозы и не мешают другим людям. Это следует из определения судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России, которое приводит «РИА Новости».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Суд рассмотрел дело жительницы Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство двухэтажного жилого дома на своем участке, но начала строить трехэтажную гостиницу. Администрация района подала в суд иск.

Верховный суд указал, что при строительстве соблюдались технические регламенты, не выявлено нарушений противопожарных и санитарно-эпидеомиологических норм, а также соблюдены требования сейсмобезопасности.

Решение вынесено в пользу женщины. Суд постановил, что в подобных спорах должны учитываться требования безопасности и права третьих лиц. Кроме того, ничего не мешает перевести землю из категории «для индивидуального жилищного строительства» в категорию «для туристического обслуживания».

Новости компаний Все