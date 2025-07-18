Претенденты на пост губернатора Оренбуржья определились с кандидатами в сенаторы

Все пятеро претендентов на пост губернатора Оренбургской области представили в облизбирком списки потенциальных сенаторов. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Каждый кандидат сформировал список из трех претендентов в сенаторы РФ, один из которых в случае победы кандидата будет наделен соответствующими полномочиями представителя исполнительного органа госвласти региона в Совете Федерации. Решение о наделении полномочиями сенатора РФ примет избранный губернатор Оренбуржья не позднее следующего дня после официального вступления в должность. Он должен будет подписать соответствующий указ.

Кандидат на пост главы региона от КПРФ Денис Батурин предложил в качестве сенаторов депутата областного Заксобра Максима Амелина, участковую медсестру городской больницы Гая Ляйсан Коткову и помощника депутата Госдумы РФ Нины Останиной Нурлана Мунжасарова. Рамиль Гафаров, кандидат от «Коммунистов России», заявил директора ООО «Отдых» Ирину Гераськину, директора орского ЧОО «Митаз» и пенсионера Сергея Рябова.

Оксана Набатчикова от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинула в качестве претендентов на пост сенатора в Совфед индивидуального предпринимателя Андрея Губия, главного инженера ООО «Оренбургпромавтоматика» Александра Колыбельникова и зампреда комитета по собственности, природопользованию и строительству областного Заксобра Вячеслава Ращупкина.

От Карины Салиховой (партия «Новые люди») заявлены кандидатуры директора ООО «Главное решение» Александра Кожевникова, замдиректора школы №88 Елены Мишустиной и директора ООО «Академия налоговых экспертов» Элеоноры Сборец. А врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев («Единая Россия») предложил в качестве претендентов в сенаторы действующего сенатора от региона, зампреда комитета Совфеда по международным делам Елену Афанасьеву, директора оренбургского педагогического колледжа имени Калугина Ольгу Сальдаеву и Юрия Шевякова — начальника департамента по работе с регионами Уральского и Приволжского федерального округов в управлении президента РФ по внутренней политике.

Георгий Портнов