В Италии погиб экстремал Феликс Баумгартнер, совершивший прыжок из стратосферы

Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер погиб 17 июля в возрасте 56 лет. Он потерял управление при полете на параплане в Италии и разбился, сообщает агентство APA. Спортсмен стал известен после прыжка из стратосферы в 2012 году.

Господин Баумгартнер стартовал с площадки недалеко от Порто-Сант-Эльпидио. После потери управления он упал на деревянную конструкцию на территории гостиничного комплекса. На место прибыл спасательный вертолет, но реанимировать спортсмена не удалось. По предварительным данным, во время полета у Феликса Баумгартнера остановилось сердце.

За два часа до смерти господин Баумгартнер опубликовал в Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) видео про подготовку к полету. Он отмечал, что был сильный ветер. При падении спортсмена пострадала также сотрудница отеля — ей в шею отлетел осколок от поврежденного параплана.

Феликс Баумгартнер прыгал с парашютом с башни Петронас в Малайзии и статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. В 2012 году он прыгнул с высоты 39 тыс. м над пустыней Нью-Мексико. Экстремал побил три мировых рекорда прыжков: максимальная скорость, максимальная высота и самый продолжительный свободный полет. Спортсмен стал первым, кто преодолел звуковой барьер в свободном падении.