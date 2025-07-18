Часть Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА

Электроснабжение отключили в части Запорожья. Без света остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский. Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, причиной отключения стала атака БПЛА по высоковольтному оборудованию. Бригады энергетиков восстанавливают подачу света, работы осложняются угрозой повторных ударов, добавил господин Балицкий.

К 00:18 мск 18 июля восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.