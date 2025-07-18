Китайские разработчики увеличили рекламные бюджеты в RuStore в 2,5 раза

В первом полугодии 2025 года китайские разработчики игр потратили на рекламу в RuStore больше, чем за весь 2024 год. Директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов допускает, что рост инвестиций может достичь 40% в квартал.

Среди популярных жанров — RPG и стратегии, но быстрее всего растут бюджеты в головоломках (+9,7%) и аркадах (+9,5%). Топ скачиваемых игр — Cyber Evolution, «Экзорцист: Печать древности» и Eternal Evolution. Доля китайских игр в транзакциях RuStore выросла в три раза — до 30%.

Эксперты связывают активность с высокой конкуренцией в Китае и упрощенными условиями вывода средств из RuStore. По данным РАСПП, средний чек россиян в китайских приложениях вырос в 3,2 раза — до 650 руб.

После ухода западных компаний китайские разработчики наращивают присутствие в РФ. Например, MiHoYo (Genshin Impact) зарабатывает здесь более $100 млн в год.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».