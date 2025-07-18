В «стор» китайский простор

В первом полугодии китайские разработчики игр вложили в рекламу своих продуктов на RuStore больше, чем за весь предыдущий год. Ежеквартальный рост инвестиций до конца года там прогнозируют до уровня 40%. Участники рынка связывают это с внутренней конкуренцией игр в самом Китае и оценивают, что местные компании зарабатывают на российских геймерах от $100 млн в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инвестиции в рекламу китайских разработчиков приложений и игр в российский маркетплейс RuStore (разрабатывается компанией VK) в первом полугодии 2025 года превысили объем за весь 2024 год, сообщил “Ъ” представитель маркетплейса. Самыми популярными стали игры типа RPG и «стратегии», при этом заметен рост маркетинговых бюджетов в жанрах головоломок (9,7% год к году) и аркад (9,5%). Среди самых скачиваемых игр — Cyber Evolution, «Экзорцист: Печать древности», Eternal Evolution и др. «Если динамика сохранится, по итогам года расходы на рекламу китайских мобильных приложений могут вырасти в несколько раз, до 20–40% за каждый квартал»,— добавил директор по развитию бизнеса в RuStore Илья Ульянов.

При этом около 30% от всех трансакций на платформе приходится на китайские игры, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

В середине 2024 года был разработан законопроект, запрещающий продавать в РФ смартфоны, планшеты и другие устройства без предустановленного российского ПО, в том числе RuStore. В текущем году он подписан и вступит в силу с 1 сентября. Однако в период обсуждения участники рынка попросили государство не принимать проект, опасаясь, что торговые сети не смогут реализовывать продукцию компаний, которые не переустанавливают RuStore (например, на некоторых Android-устройствах; см. “Ъ” от 13 августа).

RuStore стал практически монопольным мобильным «стором» на территории РФ, так что игнорировать его странно и для китайских, и для любых других разработчиков, считает независимый эксперт на игровом рынке Максим Фомичев. Однако, добавляет он, причина увеличения финансовых значений в абсолютном выражении может быть связана с увеличением стоимости самой рекламы.

Ежемесячно на RuStore загружается около двухсот китайских приложений, а запрос иностранных разработчиков на выход через маркетплейс в 2024 году вырос в четыре раза по сравнению с 2023 годом, говорит председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич. Он отмечает, что в RuStore упрощена модерация и публикация приложений, как и вывод средств за границу, что также привлекает на площадку китайских разработчиков. По его оценке, средний чек трат россиян на китайские приложения в RuStore по итогам 2024 года увеличился в 3,2 раза, до 650 руб.:

«Более 70% компаний из Китая уже зарабатывают на опубликованных в этом магазине приложениях».

«Китайский разработчик MiHoYo, оперирующий в России игры Genshin Impact, Honkai Impact и ZZZ, зарабатывает в год больше $3,5 млрд, и более 5% игроков — россияне, то есть выручка с российского рынка только для этого разработчика составляет более $100 млн»,— говорит независимый эксперт на игровом рынке Вячеслав Макаров. При этом, отмечает он, большинство игр китайских разработчиков подразумевает внутренние покупки. По его прогнозу, из-за ухода с российского рынка иностранных разработчиков игр и прекращения их маркетинговой активности в среднесрочной перспективе аудитория у китайских и российских условно-бесплатных проектов в РФ вырастет.

Китайские разработчики активно ищут новые ниши для монетизации своих игр из-за конкуренции на локальном рынке с 674 млн пользователей, напоминает директор по цифровым технологиям «Ростелекома» Роман Хазеев. По его данным, глобальный рынок мобильных игр заработал с IAP (покупки в приложении) $80,9 млрд в 2024 году, а российский показал рост на 12%, до $247,2 млн. Для минимизации рисков зависимости от иностранного рынка необходимо развивать отечественную игровую индустрию и создавать эффективные механизмы регулирования зарубежного контента, уверен он.

Тимофей Корнев