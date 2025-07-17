Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, какие доходы получают спортсмены за пределами площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист Стефен Карри.

Фото: Andrew Harnik / AP Баскетболист Стефен Карри.

Фото: Andrew Harnik / AP

О невероятных зарплатах спортсменов СМИ пишут постоянно, а вот о том, как и сколько зарабатывают атлеты вне площадок, информации значительно меньше. Хотя в этом году впервые в истории сразу двое спортсменов смогли перешагнуть невероятный доход в $100 млн. Речь идет о действующих звездах, хотя цифры говорят, что в большинстве своем они как бизнесмены далеки от идеала.

50 самых богатых атлетов мира за прошлый год заработали больше $4 млрд, и всего лишь $1 млрд пришелся на их бизнес-затеи. И то львиную долю здесь составляют рекламные контракты известных брендов. Первую пятерку здесь замыкает Криштиану Роналду. Да, самый высокооплачиваемый спортсмен мира заработал вне футбола всего $50 млн, а его заклятый друг Лионель Месси — $75 млн. Аргентинец расположился на четвертой строчке. Первая же тройка богатеев не имеет к футболу никакого отношения.

Бронзовый призер — баскетболист Леброн Джеймс. Были времена, когда он не сходил с олимпа неспортивных доходов. Но его медиаимперия работает со сбоями, так что в этот раз только $85 млн. Вторая строчка осталась за японским бейсболистом Сёхэйем Отани. Он играет за «Лос-Анджелес Доджерс». В стане одержимых бейсболом Отани сейчас фигура культовая. У него сумасшедший спортивный контракт на $700 млн, и поэтому от спонсоров отбоя нет. Больше 20 компаний готовы платить спортсмену за продвижение своих брендов, что привело к доходу в $100 млн за прошлый год.

Чуть больше $100 млн заработал вне спорта баскетболист Стефен Карри, разыгрывающий из клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз». Бренд одежды, который он представляет, пытается конкурировать с империей самого Майкла Джордана, причем порой весьма успешно. Американские СМИ уверяют, что Карри подписал пожизненный контракт на $1 млрд, так что в ближайшие годы четырехкратный чемпион НБА вряд ли покинет первую тройку по заработкам вне спортивных площадок.

Владимир Осипов