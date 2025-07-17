Все дороги ведут в Пермь!

Столица Прикамья вновь стала главной площадкой для проведения крупного мероприятия международного уровня. На днях в Перми работали более 1,5 тыс. ученых из 73 регионов России и 23 стран мира. В центре внимания XVI Конгресса антропологов и этнологов России – живые дискуссии по актуальным вопросам миграции, сохранения идентичности и традиций.

Проведение заметного научного и общественного события в Пермском крае было приурочено к 100-летнему юбилею Коми-Пермяцкого округа и Году коми-пермяцкого языка, давшего значительный материал для становления базы и развития собственной этнологической школы. Выбор Прикамья местом проведения Конгресса – это и знак уважения к профессиональному уровню пермских ученых.

«Мы гордимся этническим разнообразием нашего региона и бережно относимся к культурному наследию каждого народа, – заявил на открытии конгресса губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Создаем условия для изучения родных языков, поддержки традиций, развития этнокультурных проектов».

Признанным авторитетом в данных сферах был родившийся на севере края – в Чердыни – пермский историк, этнолог и краевед Георгий Чагин, автор более 600 публикаций, 44 монографий и популярных книг. Его обширное научное наследие продолжают разбирать и популяризировать ученики. Так, в прошлом году в Перми в память об этом известном исследователе обычаев и культуры Прикамья был снят фильм «Хранитель времени. Чагин». Георгий Николаевич был и остается уроженцем Пермского края, о котором можно с гордостью заявить: «Знай наших!»

Замечательно, что Пермь практически каждый год становится местом, где происходят различные отраслевые и федеральные события. Проведение таких крупных мероприятий стало возможным благодаря созданной за последние пять лет инфраструктуре и наработанной успешной репутации региона. О дальнейшем развитии этого направления на благо будущего Прикамья говорил в своем ежегодном послании губернатор края.

«Наша задача – чтобы Пермский край стал площадкой для крупных международных мероприятий. Такой опыт у нас уже есть. Будем его развивать», – сообщил в своем программном выступлении Дмитрий Махонин.

«Все дороги ведут в Пермь!» – слоган, который уже стал реальностью.

ПРОО «НАСМНОГО»