В колонии строгого режима объявили голодовку
В исправительной колонии №40 ГУФСИН по Пермскому краю группа осужденных начала голодовку. Представители краевого главка ФСИН проводят проверку в учреждении. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.
ИК №40 ГУФСИН по Пермскому краю.
Фото: ГУФСИН по Пермскому краю.
«Данные осужденные проявляют демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытаются оказать давление на руководство учреждения с целью послабления режима содержания. Все осужденные находятся под медицинским наблюдением, госпитализация не требуется», — отмечается в сообщении пресс-службы ГУФСИН.
На странице «Реальная ОНК Пермского края» сообщается, что голодовку осужденных, которые находятся в штрафных помещениях, якобы поддержали осужденные из двух отрядов.
Исправительная колония №40 расположена в Кунгуре. В учреждении, имеющем строгий режим содержания, отбывают наказание более 700 осужденных.