Минфин готовит бюджет в расчете на дезинфляционный эффект и снижение ставки

Минфин при подготовке проекта бюджета на новую трехлетку будет стремиться к координации с задачами денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ), заявил глава министерства Антон Силуанов. По его словам, увязка бюджета и ДКП — одна из главных задач при подготовке финансового плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Силуанов согласился, что сейчас ключевая ставка ЦБ высокая (20%). «Но мы делаем все необходимое... чтобы, если говорить о бюджетном импульсе, он соответствовал тем задачам денежно-кредитной политики, которые ЦБ ставит,— сказал министр во время выступления в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»). — А именно снижение инфляции и, соответственно, снижение процентной ставки».

В июне ЦБ впервые с 2022 года снизил ключевую ставку — с 21% до 20%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина говорила о большой вероятности нового снижения ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров ЦБ состоится 25 июля. По данным Росстата, рост цен в июне составил всего 0,2% — это примерно вдвое ниже показателей мая.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Ключевую ставку сверили с инфляцией».