Силуанов: реализацию некоторых инфраструктурных проектов могут отложить

При подготовке федерального бюджета на следующую трехлетку реализация некоторых инфраструктурных проектов может быть перенесена на более поздний срок. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

«В первую очередь надо реализовывать те задачи, которые... стоят перед страной, — пояснил господин Силуанов (цитата по ТАСС). — Это обеспечение потребностей силовых ведомств по специальной военной операции, поддержка людей, технологическое развитие». Однако «при подготовке бюджета какие-то инфраструктурные проекты могут быть перенесены».

Он добавил, что «это вопрос уже настройки, вопрос приоритизации наших финансовых возможностей» (цитата по «РИА Новости»). Все планы на текущий год обеспечены ресурсами, подчеркнул при этом господин Силуанов.