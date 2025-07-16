Главам приграничных сел в Белгородской области закупили электросамокаты

В Белгородской области главы приграничных сел с недавнего времени передвигаются на электросамокатах. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в эфире «Соловьев LIVE», у чиновника на таком средстве индивидуальной мобильности максимальные обзор и маневренность, кроме того, он двигается бесшумно. По мнению главы региона, это особенно важно во время атак ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изначально для передвижения глав приграничных сел закупили броневики

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Изначально для передвижения глав приграничных сел закупили броневики

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Губернатор добавил, что сначала для глав приграничных сел закупали броневики. Затем их пересадили на квадроциклы, а после — на мопеды.

Кроме того, Вячеслав Гладков рассказал, что выезжает на места атак ВСУ без бронежилета и каски, чтобы быть в равных условиях с жителями. Также он не носит при себе оружие, поскольку считает это обязанностью военнослужащих.

«Жгут — самое главное. То есть это то, что спасет как мою жизнь, так и окружающих. У меня есть сотрудник в правительстве, который закреплен и каждую неделю проводит обучение. Потому что мало обучить, нужно сформировать навык»,— заключил глава региона.

По данным Вячеслава Гладкова, за последние три с половиной года в Белгородской области погибли 338 человек, в том числе 23 ребенка.

Алина Морозова