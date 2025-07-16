Главам приграничных сел в Белгородской области закупили электросамокаты
В Белгородской области главы приграничных сел с недавнего времени передвигаются на электросамокатах. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков в эфире «Соловьев LIVE», у чиновника на таком средстве индивидуальной мобильности максимальные обзор и маневренность, кроме того, он двигается бесшумно. По мнению главы региона, это особенно важно во время атак ВСУ.
Изначально для передвижения глав приграничных сел закупили броневики
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Губернатор добавил, что сначала для глав приграничных сел закупали броневики. Затем их пересадили на квадроциклы, а после — на мопеды.
Кроме того, Вячеслав Гладков рассказал, что выезжает на места атак ВСУ без бронежилета и каски, чтобы быть в равных условиях с жителями. Также он не носит при себе оружие, поскольку считает это обязанностью военнослужащих.
«Жгут — самое главное. То есть это то, что спасет как мою жизнь, так и окружающих. У меня есть сотрудник в правительстве, который закреплен и каждую неделю проводит обучение. Потому что мало обучить, нужно сформировать навык»,— заключил глава региона.
По данным Вячеслава Гладкова, за последние три с половиной года в Белгородской области погибли 338 человек, в том числе 23 ребенка.