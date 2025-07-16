С начала СВО в Белгородской области погибли 338 человек, в том числе 23 ребенка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире «Соловьев LIVE» рассказал, что с начала спецоперации в регионе погибли 338 человек, в том числе 23 ребенка. Еще 2 199 человек пострадали, среди них 157 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков заявил, что власти региона готовы к любому развитию событий

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Вячеслав Гладков заявил, что власти региона готовы к любому развитию событий

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Повреждения получили порядка 47 тыс. жилых домов, при этом восстановлено около 42 тыс.

Господин Гладков добавил, что в целом ситуация в Белгородской области продолжает оставаться напряженной. Например, количество обстрелов и атак FPV-дронов не позволят жителям вернуться в несколько сел Краснояружского района. Фактически каждый день в регионе есть раненые. «Я не знаю, что в эту секунду происходит. Но, я могу сказать, что мы готовы, как органы власти, к любому развитию событий»,— заключил губернатор.

При обстрелах Черноземья за минувшие выходные один человек погиб и 15 пострадали. Один мирный житель был ранен в Курской области, все остальные атаки с тяжелыми последствиями установлены в Белгородской области.

Алина Морозова