Один человек погиб и 14 были ранены из-за атак на Черноземье на выходных

За прошедшие выходные вооруженные силы Украины атаковали пять регионов Черноземья, за исключением Тамбовской области. В основном удары производились с помощью беспилотников. По данным Минобороны, над макрорегионом ликвидировали 62 БПЛА, большую часть дронов сбили над Белгородской областью — 42.

По данным белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за 13–14 июля ВСУ атаковали регион с помощью 22 беспилотников и 136 боеприпасов. В результате один человек погиб и 14 пострадали. Разрушения установлены в 37 жилых помещениях, в том числе в МКД, и 27 автомобилях.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 12 июля в результате атаки дрона в Глушковском районе пострадал старший сержант полиции. У 29-летнего мужчины выявили осколочные ранения правой руки, слепое осколочное ранение правой ноги. Его госпитализировали. По данным Минобороны, за выходные над регионом уничтожили шесть беспилотников.

Еще шесть дронов сбили над Орловской областью, пять — над Воронежской, три — над Липецкой. Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений.

Алина Морозова, Кабира Гасанова