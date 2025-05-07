Денис Паслер призвал власти Первоуральска решить проблемы с водоснабжением

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер призвал власти Первоуральска предотвратить повторение проблем с водоснабжением, которые возникали в городе в предыдущие годы. В разговоре с журналистами господин Паслер отметил, что тема качества воды станет ключевой на его встрече с мэром Игорем Кабцом. «Много организационных вопросов, связанных как с работой администрации муниципалитета, так и с "Водоканалом" Первоуральска»,— пояснил врио губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер подчеркнул, что власти города направили заявки на участие в региональных программах по реконструкции и модернизации ЖКХ в 2025 году, в рамках которых «получают немалые ресурсы, чтобы решить задачу». «Будем обсуждать несколько принципиальных вопросов, связанных в том числе с как минимум двумя источниками, что с ними делать для того, чтобы не повторились те проблемы, которые есть. Жители эти вопросы задают»,— добавил он.

Жители Первоуральска периодически сообщают о грязной воде из-под крана, ее резком неприятном запахе и авариях на коммунальных сетях. В 2024 году заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев обратил внимание на подтопление городских подвалов канализационными стоками, поручил установить причины ненадлежащей работы станции водоочистки и потребовал избавить муниципалитет от грязной воды.

В разговоре с «Ъ-Урал» Игорь Кабец отметил, что после майских праздников в Первоуральске приступят к работам по обновлению сетей в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры. «Двигаемся в этом направлении, чтобы исключить в том числе непредвиденные моменты, которые возникали ранее. В их числе последствия засушливого лета, как в 2024 году, которые тогда никто не мог предугадать. Ситуация была не критическая, но больше допускать ее нельзя, уже выполнили часть задач в этом ключе»,— заверил мэр.

Василий Алексеев, Первоуральск