В «Молот» перешел защитник из сильнейшего клуба ВХЛ

Состав «Молота» пополнил защитник Василий Шумилов. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок является воспитанником пермской школы хоккея. На взрослом уровне дебютировал в сезоне-2023/2024 в составе череповецкой «Северстали», где в 11 матчах набрал 1 (0+1) балл за результативность при показателе полезности «–8».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

В рамках OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги защищал цвета «Бурана», а также ХК «Торпедо-Горький», в составе которого стал обладателем Кубка чемпиона России.

Суммарно в OLIMPBET-чемпионате России ВХЛ 21-летний защитник провел 85 матчей, в которых набрал 20 (3+17) баллов за результативность при показателе полезности «+8».

Также стало известно, что сезон в ВХЛ пермская команда начнет матчами на выезде. Первый поединок дома «Молот» проведет 14 сентября против «Олимпии».