Госдума рассмотрит введение штрафов до 500 тысяч рублей за рекламу VPN-сервисов

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки, вводящие штраф до 500 тыс. руб. за рекламу VPN-сервисов. Поправки включены в законопроект о штрафах за нарушения в транспортно-экспедиционной деятельности. Данные опубликованы в базе Госдумы.

Поправки в статью о нарушении законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП) предусматривают штрафы за рекламу VPN-сервисов: для граждан — от 50 до 80 тыс. руб., для должностных лиц — от 80 до 150 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. руб.

В КоАП также предлагается добавить статью 13.52, вводящую штрафы за нарушение порядка использования VPN-сервисов в РФ: для граждан — 50–80 тыс. руб., должностных лиц — 80–150 тыс. руб., для юрлиц — 200–500 тыс. руб. за несоблюдение требований Роскомнадзора.

Те же суммы предусмотрены за неисполнение запрета на доступ к некоторым ресурсам. Размер штрафов при повторных нарушениях будет составлять: для граждан — 100–200 тыс. руб., должностных лиц — 200–300 тыс. руб., юрлиц — 800 тыс.—1 млн руб.