Средний возраст такси в Свердловской области превысил 10 лет

В Свердловской области наблюдается замедление темпов обновления таксопарков, что привело к увеличению среднего возраста автомобилей до 10-12 лет. Об этом говорится в докладе Международного Евразийского форума такси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в регионе наиболее распространены автомобили Kia Rio, Skoda Rapid и Hyundai Solaris. Кроме того, российские таксопарки столкнулись с рядом проблем, повлиявших на обновление автопарков. Среди них увеличение цен на автомобили и запчасти, подорожание топлива и необходимость массового ремонта новых автомобилей и дефицит квалифицированных специалистов.

Напомним, многие собственники автопарков такси в Свердловской области предполагают сложности в обновлении машин, поскольку их стоимость вырастет в результате принятия закона о локализации автомобилей такси. Как заявил представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Егор Романов, более 80% самозанятых таксистов сообщили, что не готовы менять автомобиль из-за нового закона о локализации.

Полина Щуцкая